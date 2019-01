Beneteau : 2019, année de consolidation

L'année 2018 fut riche et intense. Dans un contexte économique et sociétal en changement, le Groupe a réalisé de bons résultats et continue sa transformation fixée par le plan Transform to Perform.

Je tiens à souhaiter la bienvenue aux équipes de Seascape et Delphia ainsi que la start-up Digital Nautic qui nous ont rejointes au cours des derniers mois. Notre aventure c'est aussi la vôtre !

Cette nouvelle année marque pour le Groupe la troisième et dernière étape du plan Transform to Perform. Après la phase de structuration du Groupe puis celle de la croissance (marquée par l'accélération des lancements produits, le développement des capacités de production, les initiatives digitales et les acquisitions), nous entrons dans une phase de consolidation visant à accroître l'efficacité opérationnelle du Groupe.