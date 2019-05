Beneteau : 40 ans de passion pour le bois

Pour ces collaborateurs passionnés, l'organisation de la porte ouverte a été un projet mené tambour battant pendant des semaines par un comité d'une vingtaine de personne composé d'opérateurs, de fonction support et de responsables. Ils ont tout pensé et tout organisé : la conception du parcours de visite, la gestion de la sécurité, la préparation des affichages, la préparation des cadeaux pour les visiteurs, la réalisation des films présentant les métiers et les postes et bien plus encore.

Un site modèle du Groupe Beneteau

L'ébénisterie de Saint Hilaire de Riez compte 220 collaborateurs dont 35% de femmes, une proportion supérieure à la moyenne du Groupe qui est de 26%. Le site se démarque également par ses très bons résultats en matière de sécurité, une priorité que se sont donnés la direction et l'ensemble des collaborateurs dès le démarrage du programme B-SAFE. Le site recrute pour tous les métiers et recherche également des superviseurs qui démarreront leurs postes dès septembre 2019.

Dans le cadre de la démarche environnementale du Groupe Beneteau certifiée ISO 14001 et ISO 50001, l'ébénisterie est engagée dans un programme d'économies de matière première et de réduction des déchets. Les essences de bois travaillées sur le site pour produire l'ensemble des bois contreplaqués sont pour moitié d'origine européenne (France, Scandinavie), pour l'autre moitié africaine (Gabon). Toutes proviennent de forêts gérées durablement (label FSC).

40 ans de menuiserie à Saint Hilaire de Riez en Vendée

Les premiers bâtiments de l'actuel site furent érigés en 1979. En 2000, le site fut agrandi et occupe actuellement une surface totale de 26 875 m2. Le site fonctionne en cycle de 2 x 8h tandis qu'une équipe plus restreinte opère également de nuit.

Nos métiers

Sur les 220 collaborateurs qu'occupe le site, la moitié sont des menuisiers.

Ebénistes et menuisiers: à l'établi ou sur machine traditionnelle

Conducteurs de machine à commande numérique ou de chaîne de vernis

Vernisseurs pistolet en cabine de peinture

Préparateurs logistique et magasiniers

Conducteurs de matériel: chariots élévateurs, trains

Agents de maintenance

Le savoir-faire du bois au service de la personnalisation

Le site est spécialisé dans la fabrication de pièces en bois contreplaqué pour meubles et structure, de pièces moulées et de pièces vernies ou laquées pour les différentes marques du Groupe Beneteau. Il approvisionne les sites de construction de bateaux en France et à l'international. Au total, il produit les kits bois de 90 modèles de bateaux (sur les 200 modèles proposés par les 12 marques du Groupe Beneteau). Chaque jour, le site fabrique entre 7500 et 8500 pièces contreplaquées et une centaine de pièces en bois moulé.