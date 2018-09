Beneteau : Annonces du Groupe au Cannes Yachting Festival 2018

A l'occasion de la 41èmeédition du Yachting Festival de Cannes, le Groupe Beneteau a rappelé les avancées de sa stratégie de transformation déployée dans le cadre du plan Transform to Perform engagé en 2017. Hervé Gastinel, président du Directoire, est ainsi revenu sur une année marquée par l'intensification de l'offre produit, l'accélération de sa transformation digitale et les investissements stratégiques d'envergure.

Une stratégie produit claire, cohérente et innovante pour les 10 marques du Groupe Beneteau

En seulement 3 ans, près de la moitié des modèles proposés par les 10 marques du Groupe ont été renouvelés (soit 88 modèles sur 200 références).

Pour la saison 2018-2019, les marques - Beneteau, Jeanneau, Lagoon, Prestige, Monte Carlo Yachts, CNB, Four Winns, Glastron, Wellcraft, Scarab - dévoilent 32 nouveaux modèles, dont cinq seront annoncés au cours de la saison. A noter que la technologie Ship Control, innovation majeure préfigurant le bateau connecté, vient équiper le Beneteau Swift Trawler 47 et la Prestige 590.

Au Cannes Yachting Festival, les marques Beneteau, Jeanneau, Lagoon, Prestige, Monte Carlo Yachts, CNB, Four Winns et Wellcraft exposent 69 bateaux dont 13 Premières mondiales et 16 yachts de plus de 60 pieds (18,28m).

Très attendue, c'est à Cannes que la nouvelle marque de catamaran du Groupe a dévoilé son nom - EXCESS - et son univers moderne et sportif (voir dossier de presse complet). Sur le segment multicoque où la marque Lagoon occupe le premier rang mondial des catamarans de voyage, EXCESS arrive avec une offre complémentaire pour vivre la mer à 360°.

La stratégie 'petits bateaux' du Groupe vise à rendre accessible l'expérience de la navigation au plus grand nombre, notamment en attirant une clientèle plus jeune. L'acquisition de Seascape et ses petits voiliers performance cruisers vient compléter le leadership mondial des marques Beneteau et Jeanneau sur le segment voile monocoque habitable. L'acquisition de Delphia va quant à elle renforcer les positions du Groupe sur le segment dynamique et stratégique des bateaux moteur hors-bord. Delphia apporte une capacité supplémentaire de développement produits et de production ainsi que des gammes complémentaires.

Leader mondial de la construction, le Groupe Beneteau se veut la référence mondiale au service de toutes les expériences nautiques.

L'exercice 2017-2018 a été celui du lancement d'initiatives fortes : l'offre Leasyboat, les boats clubs Beneteau et Jeanneau, et la plateforme Band of Boats. Ces transformations reflètent l'audace et la capacité à innover du Groupe. Elles lui permettent de mieux comprendre les évolutions des usages et les attentes des plaisanciers, une compréhension indispensable pour façonner les expériences nautiques de demain.

Dévoilée au Nautic à Paris pour le marché français, l'offre Leasyboatconstitue une première mondiale dans le monde du nautisme. Développée avec son partenaire SGB Finance, cette solution all inclusive est inspirée de l'automobile et pensée pour les primo-accédants : 400 euros par mois suffisent désormais pour avoir accès à un bateau hors-bord Beneteau ou Jeanneau avec moteur de 100 CV, incluant le financement, l'assurance, l'entretien moteur et la reprise, sur une durée de 4 ans, le tout sans apport initial.

Face à la popularité croissante des boat clubs, et considérant que ceux-ci constituent une alternative intéressante à la location ponctuelle et à l'achat du bateau, le Beneteau Boat Club et l'alliance Jeanneau / Freedom Boat Club ont vu le jour cette année. Le Beneteau Boat Clubvient de lancer son offre illimitée de navigation à l'occasion de l'inauguration de son siège aux Sables d'Olonne. Les concessionnaires qui se sont associés à cette démarche jouent un rôle-clé dans le développement de nouvelles communautés nautiques d'usagers passionnés.

Lancée au printemps 2018, Bandofboats.comest la toute première plateforme communautaire en ligne conçue par et pour les amoureux de la navigation de loisir, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Ce nouvel outil de mise en relation pour l'achat, la location et la vente de navires de plaisance - neufs ou d'occasion - vise à rendre la navigation de plaisance plus simple et accessible. La plateforme propose en permanence plusieurs milliers de modèles de marques accessibles à tous les budgets ainsi que tous les conseils et l'assistance nécessaires pour accompagner le choix, faciliter et sécuriser la transaction. Bien plus qu'une simple marketplace, Bandsofboats.com est donc une véritable plateforme de services en ligne (financement, assurance, transport du bateau) mais aussi une aide au choix pour définir son 'bateau idéal' et le trouver, en vente ou en location.

Une stratégie industrielle durable nourrie par des investissements clés en France et à l'international

Au cours de cette année, la capacité de production, la flexibilité et la polyvalence des usines du Groupe ont été renforcées. De nombreux investissements ont été réalisés en France, en Pologne et aux Etats-Unis. Des transferts de production ont été organisés, faisant ainsi disposer le Groupe d'une base industrielle internationale dont l'objectif est de produire davantage de bateaux au plus près des zones de consommation.

En Europe, l'acquisition de Delphia Yachts viendra renforcer les capacités de production et de développement produit du Groupe Beneteau en ajoutant un second site de production en Pologne, en complément de celui d'Ostroda qui vient d'être étendu en 2018 et est aujourd'hui le plus gros site du pays. Cette opération renforce les capacités de développement produit du Groupe qui pourra désormais s'appuyer sur son nouveau centre de R&D et de prototypage.

Les Etats-Unis constituent un marché stratégique pour le Groupe. La réouverture du Sport Plant - second site de production de RBH - à Cadillac (Michigan), après 10 ans d'arrêt, en témoigne. Cette année, le Groupe a également lancé une nouvelle offre de financement - Groupe Beneteau Financial Services - destinées aux concessionnaires et aux clients américains de nos marques.

Enfin, le Groupe avait annoncé le 18 juillet dernier la nouvelle organisation de son bureau Asie-Pacifique, rassemblant tous les collaborateurs de la région dans un bureau unique à Hong Kong. Cette réorganisation a pour ambition de permettre au Groupe de renforcer et d'étendre ses opérations dans cette région particulièrement stratégique.

'Mieux organisé et centré sur son business model, le Groupe Beneteau possède la solidité financière et un plan d'action efficace pour poursuivre son développement. Notre rang de leader nous pousse à toujours aller plus loin et imaginer ce qui n'a jamais été fait. Je veux que le Groupe devienne la référence mondiale au service de toutes les expériences nautiques.'déclare Hervé Gastinel, président du Directoire du Groupe Beneteau.