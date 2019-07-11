Beneteau : CA 9 mois en hausse de 5%, perspectives confirmées

11 juillet (Reuters) - Beneteau a annoncé jeudi
dans un communiqué :
* AU TITRE DES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2018-2019, LE
CHIFFRE
D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE S'ÉLÈVE À 929,9 MILLIONS D'EUROS,
EN HAUSSE DE 5% PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE
PRÉCÉDENTE ET DE 3,8% À TAUX DE CHANGE CONSTANT.
* BENETEAU CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR 2018-2019.
* LE CARNET DE COMMANDES DE L'ACTIVITÉ BATEAU À DATE PERMET
DE
CONFIRMER DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE +4 À 6% EN DONNÉES
PUBLIÉES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018-2019, CROISSANCE QUI
RESTE SUPÉRIEURE À CELLE DU MARCHÉ.
* AU SEIN DE LA DIVISION HABITAT, LE CHIFFRE D'AFFAIRES
ANNUEL EST
ATTENDU STABLE PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT.
* DANS CE CONTEXTE DE MARCHÉ, LE GROUPE ANTICIPE UNE
PROGRESSION
DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE L'ORDRE DE +3 À +5% (DE +2 À
+4% À TAUX DE CHANGE CONSTANT), AVEC UN TAUX DE RÉSULTAT
OPÉRATIONNEL COURANT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES QUASI STABLE EN
DONNÉES PUBLIÉES.
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(Benjamin Mallet)