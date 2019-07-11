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BÉNÉTEAU

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Beneteau : CA 9 mois en hausse de 5%, perspectives confirmées

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11/07/2019 | 18:12

11 juillet (Reuters) - Beneteau a annoncé jeudi dans un communiqué :

* AU TITRE DES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2018-2019, LE CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE S'ÉLÈVE À 929,9 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 5% PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE ET DE 3,8% À TAUX DE CHANGE CONSTANT.

* BENETEAU CONFIRME SES PERSPECTIVES POUR 2018-2019.

* LE CARNET DE COMMANDES DE L'ACTIVITÉ BATEAU À DATE PERMET DE CONFIRMER DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE +4 À 6% EN DONNÉES PUBLIÉES DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL 2018-2019, CROISSANCE QUI RESTE SUPÉRIEURE À CELLE DU MARCHÉ.

* AU SEIN DE LA DIVISION HABITAT, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EST ATTENDU STABLE PAR RAPPORT À L'EXERCICE PRÉCÉDENT.

* DANS CE CONTEXTE DE MARCHÉ, LE GROUPE ANTICIPE UNE PROGRESSION DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DE L'ORDRE DE +3 À +5% (DE +2 À +4% À TAUX DE CHANGE CONSTANT), AVEC UN TAUX DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT SUR CHIFFRE D'AFFAIRES QUASI STABLE EN DONNÉES PUBLIÉES. Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

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EBIT 2019 91,9 M
Résultat net 2019 65,2 M
Trésorerie 2019 164 M
Rendement 2019 2,91%
PER 2019 12,0x
PER 2020 9,71x
VE / CA2019 0,46x
VE / CA2020 0,41x
Capitalisation 789 M
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Bénéteau : Graphique analyse technique Bénéteau | Zone bourse
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Ecart / Objectif Moyen 73,1%
Ecart / Objectif Bas 56,1%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
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Yves Lyon-Caen Chairman-Supervisory Board
Christophe Caudrelier Chief Financial Officer
Annette Roux Member-Supervisory Board
Yvon Bénéteau Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
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