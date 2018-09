Beneteau : Le Groupe Beneteau continue de recruter

Dans le prolongement de son plan 500 CDI 2017-2018 réalisé en France en mai 2018, le Groupe Beneteau annonce aujourd'hui son plan de recrutement 2018-2019.

Plus de 650 recrutements en CDI sont prévus, dont près de 490 CDI en France et plus de 160 à l'international. Ce nouveau plan de recrutement s'accompagnera cette année d'efforts accrus en matière de formation et d'intégration des nouveaux collaborateurs du Groupe.

En France, parmi les 490 embauches en CDI, les deux tiers des postes sont à pourvoir en Vendée et une centaine à Bordeaux pour la Division Bateaux. Les postes restants concernent la Division Habitat avec une cinquantaine de postes. Il s'agit pour moitié de créations de postes liées à la croissance de l'activité Bateaux et Habitat, l'autre moitié étant constituée de départs à la retraite.

A l'international, les embauches constituent toutes des créations de postes liées aux investissements industriels réalisés en Pologne et aux Etats-Unis afin d'augmenter la capacité de production et accompagner la croissance de l'activité Bateaux.

Ce plan de recrutement 2018-2019 s'inscrit dans la droite ligne des efforts massifs déployés l'an dernier par le Groupe Beneteau pour attirer plus de 500 personnes en France vers les métiers de la construction nautique. Au-delà de la réussite du Plan 500 CDI 2017-2018, le Groupe Beneteau, à travers ce nouveau plan de recrutement 2018-2019, poursuit donc ses efforts de recrutement et se concentre cette année sur l'intégration et la formation des nouveaux collaborateurs à travers plusieurs initiatives phares :

Organisation de formations pré-recrutement pour les adultes et d'immersions professionnelles assurant un meilleur taux de réussite aux formations. Travaillant en relation étroite avec les organismes de formation, le Groupe Beneteau accompagne et accueille dans l'entreprise les candidats pendant leur formation pré-recrutement. En 2017-2018, le Groupe Beneteau a formé par exemple 203 personnes en POEC (préparation opérationnelle à l'emploi collective), soit 8 fois plus qu'en 2016-2017 (25).



Davantage de formations en alternance pour les jeunes . En 2017-2018, le Groupe Beneteau a formé deux fois plus d'alternants (150) qu'en 2016-2017 (75) et va continuer à accueillir les jeunes en alternance, du CAP au Bac+5, sur une diversité de métiers.



Une à deux journées d'intégration systématique pour tous les collaborateurs, sur tous les sites et pour tous les métiers . Ces journées d'intégration permettent d'aborder les sujets prioritaires tels que la sécurité et la qualité mais aussi à transmettre la culture et les valeurs de l'entreprise.



Mise en place, en 2018-2019, du tutorat. Le tutorat vise à accompagner les nouveaux collaborateurs durant leurs premiers mois en entreprise. Il permet aux collaborateurs expérimentés de transmettre et partager leurs savoir-faire et leur expérience.



« Au cœur de notre plan stratégique Transform to Perform, l'enjeu des talents est l'un des piliers permettant d'assurer une croissance durable à notre Groupe. L'esprit d'équipe, l'engagement et la volonté de participer au développement et à la transformation du Groupe sont essentiels chez nos collaborateurs car ils participent à notre réussite. Aujourd'hui, nous sommes fiers de nous distinguer au sein de la filière nautique par la qualité des moyens accordés à la formation de l'ensemble de nos collaborateurs, qu'ils soient en CDI ou en intérim. Fort de l'expérience très positive de notre centre de formation interne situé en Vendée, le Groupe Beneteau a pris la décision d'essaimer ce centre à Bordeaux mais aussi aux Etats-Unis et en Pologne. » déclare Hervé Gastinel, président du Directoire du Groupe Beneteau.