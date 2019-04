Beneteau : Le Groupe Beneteau publie sa charte éthique

Dans un contexte mondial qui évolue, avec des attentes citoyennes fortes en matière d'intégrité, le Groupe Beneteau renforce et structure sa démarche éthique en France et à l'international.

La Charte éthique du Groupe Beneteau énonce les grands principes de comportements individuels et collectifs qui doivent guider chaque collaborateur, quelle que soit sa fonction ou son titre, au quotidien : intégrité envers les collaborateurs et l'environnement, intégrité dans la pratique des affaires, intégrité financière, protection du patrimoine de l'entreprise.

Disponible en 5 langues (français, anglais, italien, polonais et slovène), elle fera l'objet d'adaptations régulières, en lien avec l'organisation du Groupe et les évolutions juridiques.

Le Comité d'éthique, présidé par Claude Brignon, a pour mission de déployer la démarche éthique du Groupe et de promouvoir les bonnes pratiques formalisées dans la Charte. La Charte éthique est complétée par le Code de conduite qui s'adresse plus particulièrement aux collaborateurs, fournisseurs, concessionnaires, clients et partenaires du Groupe.

Le dispositif d'alerte éthique et conformité est en cours de déploiement pour l'ensemble du Groupe Beneteau. Il permettra aux collaborateurs ainsi qu'aux tiers d'effectuer un signalement en cas de manquements ou atteintes à l'éthique, conformément à la loi française Sapin II du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et à la loi Devoir de Vigilance du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre.