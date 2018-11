Beneteau : Quand l’habitat repousse les limites et les murs

Petite révolution dans le domaine, O'HARA, la marque premium de la Division Habitat du Groupe, repousse les murs de ses mobil-homes pour totalement réinventer son produit.

Plus d'espace, plus de volume et plus de luminosité, c'est le défi technologique relevé par le leader européen de l'habitat de loisirs. Une innovation majeure pour les 10 modèles proposés par O'HARA. Un élargissement de 13,4cm sur le châssis de 4m et pourtant au sol, rien n'a changé puisque les mobil-homes conservent le même gabarit sur la parcelle. Désormais, le plafond est à 2,30m et les murs accueillent des placards intégrés toute hauteur pour libérer jusqu'à 14% de volume en plus, auxquels s'ajoutent 16% de clair de vitrage supplémentaires sur les fenêtres.

Ce véritable tour de force a été relevé par les équipes Innovation & Design qui ont optimisé le moindre centimètre carré pour proposer plus d'espace à vivre. Plébiscités par le public et les professionnels sur les derniers salons de l'habitat, les modèles O'HARA jouent sur nos sensations et défient joliment l'espace.