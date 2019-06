Beneteau : Transformation numérique au #LiveWorx à Boston

C'est autour du socle numérique Product Lifecycle Management (PLM) que le Groupe Beneteau construit sa stratégie de continuité numérique. Ce socle numérique ouvrira de nouvelles possibilités permettant de poursuivre des cas d'utilisation intelligents et connectés via les technologies de l'internet des objets et de la réalité augmentée. Ces technologies apporteront plus d'efficacité, une intégration plus rapide, une qualité supérieure et une meilleure différenciation des produits et des services.

Cette semaine, le Groupe Beneteau participe au LiveWorx 2019 au travers d'une série d'activités:

10 juin - George Armendariz, CEO Amériques, sera l'un des intervenants du Global Partner Summit où il expliquera comment tirer parti du PLM pour ocnduire la transformation numérique au sein du Groupe Beneteau

12 juin - Bertrand Dutilleul, CIO Groupe, interviendra sur le PLM Spotlight and Panel à propos de la continuité numérique et les évolutions de l'ingéniérie

12 juin - Wilfried Cadiou, manager PLM & CAD et Jean-Baptiste Sinel, chef de projet PLM & CAD, présenteront l'expérience du Groupe Beneteau dans la session PLM Breakout Session

Le Beneteau Gran Turismo 40 est exposé au centre de Xtropolis où sont mises en avant les démonstrations

Plus d'informations dans le communiqué de presse de PTC et sur le site du LiveWorx 2019