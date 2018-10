Beneteau : a réalisé l'acquisition Digital Nautic

31/10/2018 | 18:08

Band of Boats, filiale du Groupe Beneteau, a réalisé l'acquisition de la start-up nantaise Digital Nautic.



Cette acquisition permet notamment de renforcer les compétences digitales de l'équipe de Band of Boats, élargir l'offre de location en ajoutant la location à la journée de bateaux moteur et voile à l'offre déjà disponible de location à la semaine de voiliers et accélérer le développement de Band of Boats en Europe.



' Digital Nautic s'est donnée pour mission d'accompagner les professionnels du nautisme dans la transition numérique en développant des solutions en ligne leur permettant d'améliorer leur niveau de service : système de réservation, automatisation des contrats, recueil des avis clients, vente d'assurances complémentaires, sécurisation des paiements, etc. ' indique le groupe.



' Cette acquisition s'inscrit dans les objectifs de renforcement et d'accélération de la transformation digitale issue du plan stratégique Transform to Perform du Groupe '.



