Nomination: Erwin Bamps, directeur général Prestige

Erwin Bamps a pris la direction générale de Prestige auprès de Jean-Paul Chapeleau, à compter du 1er novembre 2018.

Ingénieur électronique de formation âgé de 49 ans, Belge néerlandophone, Erwin Bamps a passé 3 ans en Asie pour une entreprise belge d'ingénierie électronique avant de déménager à Dubaï en 1998 et ensuite aux Philippines pour le compte d'un conglomérat chinois de télécommunications. Il rejoint Gulf Craft en 2002, constructeur de yachts de luxe et de bateaux en fibre de verre, pour prendre la tête des opérations industrielles et commerciales puis, rapidement, en tant que CEO. Il a fortement contribué au développement de la marque au cours des 16 dernières années, notamment au Moyen-Orient et en Asie.

Née il y a plus de 20 ans, la marque Prestige est présente dans le monde entier grâce à son réseau de 200 concessionnaires et son offre de 13 motor yachts de 42 à 75 pieds. Elle occupe une position forte sur les marchés européens et nord-américains. Erwin Bamps aura pour mission de développer Prestige au Moyen-Orient et en Asie, tout en continuant de consolider son positionnement luxe sur l'ensemble des marchés.

'Je suis convaincu que les connaissances industrielles, commerciales et en communication d'Erwin Bamps, son leadership et sa connaissance du marché très exclusif des grands motor yachts lui permettront de réaliser ces objectifs' ajoute Jean-Paul Chapeleau, directeur général Jeanneau Prestige.