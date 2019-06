Nomination : Jérôme de Metz nommé PDG

Le Conseil d'Administration a désigné son Président, Monsieur Jérôme de Metz, pour assumer la fonction de Directeur Général en remplacement de Monsieur Gastinel.

Cette nomination s'accompagne d'une évolution du Comité de Direction Générale de la division Bateau visant à fédérer les équipes, les marques, les bureaux d'études et les usines du groupe autour d'un projet commun renforcé.

Celui-ci repose sur la transversalité et sera matérialisé par la création de deux Directions aux périmètres larges. Christophe Caudrelier, antérieurement Directeur des Finances et des Systèmes d'Information et actuellement Directeur Général Délégué en charge des activités pour l'Europe, conservera son poste actuel et prendra la direction de l'excellence opérationnelle pour le Groupe. Gianguido Girotti, précédemment Directeur Général de la marque Beneteau, en charge de sa stratégie produits, deviendra Directeur Général Délégué et sera chargé de la direction de la stratégie produits de la division Bateau.

Le Comité de Direction Générale sera complété par Corinne Margot, en charge des Relations Humaines et de la Communication, et assisté par deux dirigeants d'expérience du Groupe, Dieter Gust et Jean-Paul Chapeleau, respectivement Président de Construction Navale Bordeaux et Directeur Général de Jeanneau et Prestige.

Aucun changement n'est apporté à la gouvernance de la division Habitat, animée par Patrick Mahé.

La biographie des différentes personnes citées dans ce communiqué est disponible sur le site web : https://presse.beneteau-group.com/experts/

La Société remercie Hervé Gastinel du temps et de l'énergie qu'il lui a consacré au cours des quatre dernières années et lui adresse ses vœux de succès pour la suite de sa carrière.

Par ailleurs, le Groupe Beneteau maintient les dernières estimations de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours (entre 3 et 5% de croissance en données publiées) et un taux de rentabilité opérationnelle courant sur chiffre d'affaires stable par rapport à l'exercice précédent.