Programme HOPE : accueil et intégration de réfugiés

C'est un moment fort pour tous les stagiaires et les partenaires - le centre de formation AFPA, l'agence d'emploi PARTNAIRE, les entreprises qui ont accueilli les stagiaires HOPE, le financeur FAF.TT et les associations Action Logement et UD85 qui ont tous permis que le programme HOPE mené avec beaucoup d'énergie et de volonté en 6 mois soit un succès.

'Nous tenons à saluer l'énergie, l'engagement et les efforts d'Adam et Sabir : au-delà de l'accompagnement professionnel et de l'accès à un métier, cela a été et continue d'être une formidable aventure humaine. Nos équipes ont grandi à leur contact' ont indiqué les superviseurs qui ont accueilli, formé puis décidé d'embaucher deux des 10 stagiaires HOPE.

En décembre 2018, le groupe de 10 réfugiés du programme HOPE intègrent l'AFPA pour une première partie de formation axée sur l'apprentissage du français. Afghans, soudanais, syriens, les jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années ont 400h pour apprendre et maîtriser le français afin de pouvoir ensuite entamer une formation professionnelle. En février 2019, ils effectuent un premier stage découverte en entreprise. Ils sont accueillis dans nos filiales SPBI et BIO Habitat, où ils se familiarisent avec les deux activités du Groupe Beneteau, la construction de bateaux de plaisance et la construction de mobil-homes. Au mois de mars 2019, les stagiaires valident leurs compétences en français et démarrent leur formation professionnelle qui durera 450h, tout en poursuivant l'apprentissage de la langue française. Durant cette période, quatre stagiaires effectuent un second stage métier de 70h dans l'activité de construction de bateaux et deux d'entre eux se voient proposer un contrat en intérim qui débutera le 23 juin.

En Vendée, le programme HOPE a été mis en oeuvre par l'agence d'emploi PARTNAIRE de St Gilles Croix de Vie.

