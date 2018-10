SailTime : le bateau en propriété partagée

En proposant à ses membres toute l'expérience de la propriété d'un bateau sans en supporter les contraintes, SailTime a fondé son essor sur un système qui va au-delà de la location occasionnelle. En confiant la gestion de leur bateau à SailTime, les propriétaires peuvent amortir les coûts d'acquisition et d'entretien en parfaite tranquillité. C'est toute l'originalité de cette proposition qui a permis à SailTime de devenir aux Etats-Unis un acteur clé du nautisme et a su séduire le Groupe Beneteau et ses marques Beneteau et Jeanneau.

L'ouverture des deux premières bases SailTime en Toscane et Salerne (Italie) s'est fait avec la marque Beneteau et ses concessionnaires NSS Charter et Spartivento Charter. Elle marque une nouvelle étape d'expansion internationale et atteste par la même occasion la maturité du concept en Europe. L'offre européenne concentre sa proposition sur les bateaux plus grands et permet ainsi de profiter de tous les plaisirs de la navigation sans devoir assumer seul le poids de la propriété.

SailTime prévoit d'ouvrir plusieurs bases en Europe et en Asie au cours des trois prochaines années.

Hervé Gastinel, président du Directoire du Groupe Beneteau ajoute ' Nous sommes très heureux de démarrer un nouveau partenariat avec SailTime en Europe, d'autant plus que leur programme de prorpiété partagée répond parfaitement à notre ambition de devenir la référence mondiale au service de toutes les expériences nautiques. L'équipe SailTime apporte un vent de nouveauté sur ce côté de l'Atlantique ! Je félicite également NSS et Spartivento pour leur engagement à nos côtés'.