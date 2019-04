Singapore Yacht Show 2019 : stratégie de croissance et 3 Premières en Asie Pacifique

Hervé Gastinel, directeur général du Groupe Beneteau, a rappelé qu'au cours de la saison 2018-2019, l'ensemble des marques du Groupe avait lancé 32 nouveaux modèles de voiliers et de bateaux à moteur. Il s'est ensuite concentré sur deux domaines stratégiques du plan de transformation Transform to Perform, dans lequel l'innovation a un rôle majeur à jouer: le développement de produits et l'amélioration des services.

Depuis 2017, le Groupe Beneteau a lancé d'importantes innovations produits telles que:

SHIP CONTROL, une solution digitale qui relie tous les systèmes embarqués (navigation, sécurité, confort). Elle est désormais déployée en standard sur différents modèles Beneteau et Prestige;

La connectivité et le concept de navigation facile, qui offrent plus de sécurité et de simplicité lors de la navigation et des manœuvres de port, comme illustré par la dernière solution DockSense proposée par Raymarine sur les modèles Prestige.

Hervé Gastinel a également souligné l'importance en tant que l'un des constructeurs leader de développer une navigation respectueuse de l'environnement.

' L'innovation ne concerne pas que les produits. Je pense que la transformation numérique révolutionne également la façon dont les gens naviguent ', a-t-il fait remarquer.

Le Groupe Beneteau a développé plusieurs initiatives clés dans ce domaine en lançant:

Deux clubs nautiques en Europe, Beneteau Boat Club et Jeanneau x Freedom Boat Club;

Leasyboat, une offre leasing tout compris;

Une solution de propriété partagée en partenariat avec Sailtime;

La plateforme nautique européenne bandofboats.com

Une forte présence en Asie Pacifique

Présent dans la région depuis 2003, le Groupe Beneteau a continué de renforcer ses opérations en fortifiant son réseau de concessionnaires et en ouvrant un bureau régional basé à Hong Kong. Le chiffre d'affaires réalisé dans la région Asie Pacifique fut de 96,6 millions d'euros au cours de l'exercice 2017-2018, en hausse de 27,3% par rapport à l'année précédente. Les 12 marques (plus de 200 modèles de bateaux entre 15 et 105 pieds) sont distribuées dans la région, allant des monocoques à voile aux bateaux à moteur, en passant par les motoryachts et les catamarans.

Trois Premières au Singapore Yacht Show

Six marques du Groupe Beneteau sont présentes au Singapore Yacht Show 2019, qui s'est imposé comme l'un des principaux salons asiatiques du yacht et du luxe.

Beneteau, Jeanneau, Lagoon, Prestige, Monte Carlo Yachts et la marque américaine Four Winns présentent une gamme inédite de 14 modèles. Trois feront leurs débuts à Singapour, à savoir: