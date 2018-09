Trophées B : une rentrée dynamique pour les équipes

Vendredi 7 septembre 2018, les collaborateurs en provenance de tous les sites français du Groupe Beneteau, se sont retrouvés pour une journée de cohésion. Tous les participants se sont dépassés et ont fait preuve de beaucoup de fairplay et de ce qu'il faut de combativité pour positionner leur équipe dans les premières places du classement !

La cohésion joue un rôle essentiel dans l'efficacité collective et l'épanouissement individuel. Passer une journée de sport et de détente tous ensemble, se mesurer sur un terrain de foot ou lors d'une course de paddle géant, c'est aussi l'occasion de voir l'autre, le collègue, le responsable, dans un rôle différent de celui habituellement endossé et de mélanger les cartes hiérarchiques.

C'est l'ambition profonde des Trophées B : les liens alors créés facilitent les relations au travail et renforcent indéniablement le sentiment d'appartenance au Groupe. Le sport représente un défi qui nécessite à la fois de se dépasser et de faire preuve de solidarité. Il enclenche un processus dynamique qui pousse le groupe, l'équipe à se serrer les coudes et à demeurer uni dans la poursuite de ses objectifs. La performance ne se limite pas au fait de gagner, elle englobe à la fois les résultats positifs et l'atteinte d'objectifs fixés collectivement.

Les Trophées B sont organisés par la Communication Interne Groupe avec le soutien de l'entreprise événementielle vendéenne O'BOX Events.