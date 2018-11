Bénéteau : Portzamparc confirme son conseil d'achat

02/11/2018 | 09:23

Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action Bénéteau, au lendemain de l'annonce de l'acquisition par le constructeur nautique de la 'start up' nantaise Digital Nautic. L'objectif de cours, soit 21 euros, augure d'un potentiel de hausse de plus de 40%.



Créée en 2014, Digital Nautic 'offre des solutions digitales aux loueurs professionnels (CRM, facturation, gestion des plannings de location, gestion de la flotte...)', explique Portzamparc. Cette jeune société compte déjà plus de 250 clients - dont Bénéteau fait d'ailleurs partie. 'Le groupe entend intégrer l'offre à sa nouvelle marque Band Of Boats (offre digitale de location/achat/vente) afin de permettre une extension ainsi qu'une meilleure flexibilité du service (location à la journée...)', indique encore une note.



Avec cette opération, 'le groupe confirme son intention d'élargir la base clients et de rendre le nautisme accessible au plus grand nombre, ce qui est actuellement un relais de croissance majeur pour les industries nautiques', salue Portzamparc.





