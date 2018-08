Beneteau : à l'achat, Portzamparc évoque la rumeur Bavaria

10/08/2018 | 10:09

Portzamparc confirme ce matin son conseil d'achat sur l'action du constructeur nautique français Beneteau en se penchant sur la 'rumeur Bavaria'. L'objectif de cours est maintenu à 21 euros, soit un potentiel de hausse supérieur à 50%.



Selon Actunautique.com, le groupe français serait, parmi d'autres acteurs, intéressé par la reprise du deuxième constructeur nautique de plaisance d'Europe après lui-même, l'allemand Bavaria Yachtbau, placé en redressement judiciaire. La décision de l'administrateur judiciaire est attendue dans les semaines qui viennent.



En 2016, le CA de Bavaria a atteint 112,3 millions d'euros, pour près de 32 millions de perte nette, souligne Portzamparc. A titre de comparaison, les ventes de Beneteau s'approcheraient de 1,3 milliard lors de l'exercice 2017/2018, qui se terminera à la fin du mois.



Certes, commente Portzamparc, Beneteau a récemment mis la main sur le polonais Delphia Yachts (30 millions de CA en 2017) et le slovène Seascape (4,2 millions d'euros). 'Malgré ces acquisitions, nous continuons de penser que le groupe français a les moyens de réaliser des opérations de tailles plus importantes', estiment les spécialistes, grâce à la génération de cash qui a permis de réduire la dette depuis 2014.



'De plus, le groupe a des besoins de recrutement et d'outils de production forts du fait d'une demande toujours dynamique, notamment sur le segment des multicoques', termine Portzamparc.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.