Zurich (awp) - Le groupe Titlis Bergbahnen aura un nouveau directeur marketing l'année prochaine, après le départ annoncé mardi "dans le courant de l'année 2020" de l'actuel titulaire, Peter Reinle, qui officie également en qualité de directeur général (CEO) adjoint.

M. Reinle a rejoint l'exploitant de remontées mécaniques de Suisse centrale en 2007 et a été nommé quatre ans plus tard à la tête du marketing et comme membre de la direction, rappelle l'entreprise mardi dans un communiqué.

