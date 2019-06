Titlis Bergbahnen a vu son bénéfice fondre au premier semestre

Zurich (awp) - L'exploitant d'installations de remontées mécaniques Titlis Bergbahnen a vu son bénéfice largement reculer au cours du premier semestre, tout en connaissant une affluence record entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019, selon un communiqué paru mardi.

Le bénéfice semestriel du groupe a fondu de plus de moitié, à 2,4 millions de francs suisses. Le résultat opérationnel (Ebit) a lui aussi reculé fortement, à 2,9 millions, contre 6,4 millions au cours de la même période l'année précédente.

Le résultat avant impôts, amortissements et intérêts (Ebitda) a chuté de près de 20% à 10,13 millions, pour une marge afférente de 28,1% en recul de près de 6 points de pourcentage (pp).

L'exploitant justifie ses résultats par des coûts plus élevés qu'attendus. Les dépenses pour le personnel ont crû de 4,2% à 13,5 millions de francs suisses, notamment pour de nouveaux postes dans l'informatique et la technique. Les coûts pour l'électricité ou les assurances ont aussi grimpé (+10%). De plus, le démarrage tardif de la saison d'hiver, puis le manque de neige, ont pesé sur les finances.

Dans le même temps, Titlis a bénéficié d'une affluence record, avec 628'287 personnes transportées, soit une hausse de 1,4%. "Davantage de voyageurs individuels (+7,7%) sont venus de Suisse, d'Europe, d'Asie et du continent américain". Le nombre de groupes en revanche a stagné.

Le transporteur de Suisse centrale se veut confiant pour la saison estivale, tout comme la prochaine saison hivernale.

