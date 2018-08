Titlis: négociations interrompues pour le rapprochement avec Brunni Bahnen

Zurich (awp) - L'éventualité d'un rapprochement entre les sociétés de chemin de fer de montagne Titlis et Brunni a du plomb dans l'aile. Les conseils d'administration des deux sociétés ont décidé de mettre un terme à leurs négociations.

Après un examen juridique et économique ainsi qu'une expertise de "Due Diligence", les deux organes de surveillance sont arrivés à la conclusion que les attentes de prix pour une reprise de Brunni par Titlis divergeaient par trop, ont indiqué les deux sociétés vendredi soir.

Les discussions ne seront donc pas poursuivies en l'état actuel. Les deux sociétés sont indépendantes, évoluant avec succès, et sont bien positionnées sur leurs marchés. Elles continueront de développer leurs domaines séparément. A l'avenir, elles s'engageront en commun pour la promotion de la destination touristique Engelberg-Titlis.

Les deux entreprises avaient informé de discussions sur une éventuelle fusion fin juin dernier. A l'époque, le président du conseil d'administration de Brunni, Albert Infanger avait déclaré à AWP que l'objectif prioritaire était de renforcer la destination Engelberg, face à une concurrence croissante d'autres lieux touristiques.

Un marketing coordonné et des investissements pourraient permettre à Engelberg de mieux se positionner sur le marché touristique international et indigène, avait précisé M. Infanger. Il avait souligné que les discussions n'intervenaient pas sous la pression, relevant que Brunni était saine, faisait des bénéfices et payait même un dividende.

