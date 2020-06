Les remontées mécaniques du Titlis bouclent le premier semestre dans le rouge

Zurich (awp) - La société de remontées mécaniques Engelberg-Trübsee-Titlis a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2019/20 (clos fin avril) sur une perte nette de 3,0 millions de francs suisses, contre un bénéfice de 2,4 millions un an plus tôt. La crise sanitaire devrait se traduire par une chute "substantielle" des recettes et des gains pendant la saison estivale.

De novembre à mi-mars, la fréquentation a légèrement augmenté (+1% à près de 455'000 personnes) malgré la contraction des marchés internationaux observée à partir de janvier, indique le transporteur de Suisse centrale mardi dans un communiqué. Mais en raison de la fermeture imposée en raison du coronavirus, elle a reculé sur l'ensemble du semestre de 27,7%.

Le produit d'exploitation réalisé entre novembre et fin avril a chuté de près d'un quart (-23,4%) à moins de 18,5 millions de francs suisses. Grâce à la mise en place de mesures immédiates, l'entreprise est parvenue à réduire ses charges de 18,8% à 21,0 millions, ce qui ne lui pas évité de voir son excédent brut (Ebitda) s'étioler de plus d'un tiers à 6,6 millions.

La société, qui n'a pu reprendre ses activités que le 6 juin, s'attend à une saison estivale difficile, avec d'entrée de jeu deux mois à forte fréquentation perdus, et la hausse attendue de visiteurs indigènes ne sera pas suffisante pour compenser l'absence des touristes internationaux. Elle anticipe ainsi une chute "substantielle" des recettes et des bénéfices par rapport à l'exercice précédent.

Pour la saison d'hiver 2020/21, la direction de Engelberg-Trübsee-Titlis s'attend à ce que la situation se stabilise sans deuxième vague de coronavirus. Par ailleurs, en période hivernale, la part des touristes étrangers tourne autour de 20%.

A la faveur du retour de ces derniers prévu pour les fêtes de fin d'année, puis en mars et en avril, l'entreprise anticipe une première moitié d'exercice du même acabit de celle qui vient de s'achever.

