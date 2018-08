BERKSHIRE HATHAWAY : JPMorgan reste positif

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a réitéré sa recommandation Surpondérer et son objectif de cours de 352 500 dollars sur Berkshire Hathaway après l’annonce des résultats du deuxième trimestre. Le bureau d’études souligne qu’ils ont dépassé significativement ses attentes grâce à l’assurance avec un redressement de Geico plus important que prévu, mais aussi Burlington Northern (chemins de fer) et ses activités dans l’industrie, les services…Alors que l'excès de cash de Berkshire s'élève à 91 milliards de dollars, il explique que celui-ci pourra être utilisé pour des acquisitions et des rachats d'actions. Le broker précise que 20 milliards de dollars de rachats d'actions a un impact relutif de 5% sur le bénéfice par action.