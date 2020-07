BERKSHIRE HATHAWAY : rachète l'activité transport de gaz de Dominion Energy

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berkshire Hathaway Energy, une filiale de la société de Warren Berkshire Hathaway Inc. a annoncé la signature d'un accord définitif pour acquérir les activités de transport et de stockage de gaz naturel de Dominion Energy. Le montant de la transaction s'élève à 9,7 milliards de dollars, dont 5,7 milliards de dollars de reprise de dette. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et devrait être conclue au quatrième trimestre 2020.Les actifs comprennent plus de 7 700 miles de lignes de transport de gaz naturel, avec une capacité de transport d'environ 20,8 milliards de pieds cubes par jour et 900 milliards de pieds cubes de stockage de gaz naturel exploité avec une capacité de stockage utile de 364 milliards de pieds cubes appartenant à l'entreprise." L'acquisition de ce portefeuille d'actifs de gaz naturel élargit considérablement l'empreinte de notre entreprise dans plusieurs États de l'Est et de l'Ouest ainsi qu'au niveau mondial, augmentant ainsi la portée du marché et la diversité de Berkshire Hathaway Energy " a déclaré le patron de Berkshire Hathaway Energy, Bill Fehrman.