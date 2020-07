Berkshire Hathaway Inc. : Décote sur Bank of America ?

Cet investissement intervient après une baisse de près de 31% de l'action Bank of America sur 2020. Célèbre pour son approche value, l’Oracle d’Omaha voit sans doute une décote dans l’établissement.

Mais quelle est la grande banque américaine la moins bien valorisée par les investisseurs ?

Si l’on regarde notre tableau, il s’agirait de Citigroup, dont les ratios de valorisations sont tous inférieurs à la moyenne et à la médiane de son secteur (banques américaines).

En regardant de plus près Bank of America, on remarque rapidement que ses ratios de valorisation sont très proches voire égaux à ceux de la médiane. Le PER et le ratio VE/CA sont légèrement supérieurs à la moyenne du groupe.

Rien ne montre une décote extrême sur Bank of America par rapport au groupe étudié. Berkshire Hathaway estime sûrement que c’est tout le secteur bancaire qui est sous-valorisé et plus largement le secteur financier. Le portefeuille de Warren Buffett est en effet exposé à hauteur de 35% sur des valeurs financières.

Si l’on examine les dix premières lignes de son portefeuille au 31 mars 2020, 22% sont représentés par des banques.