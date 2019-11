La valeur du jour à Wall Street - BERKSHIRE HATHAWAY : trésorerie pléthorique mais rachats d'actions modestes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’action Berkshire Hathaway gagne 1,19 % à 327 261 dollars, sa performance opérationnelle du troisième trimestre dévoilée vendredi soir ayant dépassé les attentes. La société d'investissement de Warren Buffett a enregistré un bénéfice net de 16,52 milliards de dollars, soit 10 119 dollars par action, contre un bénéfice net de 18,54 milliards de dollars, soit 11 280 dollars par action de classe A, un an plus tôt. Cette baisse s’explique par des plus-values latentes plus faibles ce trimestre qu’il y a un an : 8,7 milliards de dollars contre 11,7 milliards.Une règle comptable contraint la société à enregistrer les moins ou plus-values latentes sur son portefeuille de titres et de contrats dérivés.Le résultat opérationnel, qui exclut les moins ou plus-values latentes et les éléments exceptionnels, a atteint 7,86 milliards de dollars contre un bénéfice net de 6,9 milliards de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel par action est ressorti à 4 812 dollars, dépassant le consensus Refinitiv s'élevant à 4 405 dollars.Ses activités dans les secteurs du chemin de fer (Burlington Northern Santa Fe), des utilities (PacifiCorp) et de l'énergie se sont distinguées avec des bénéfices en progression de près de 6,5 % à 2,65 milliards de dollars. Mais ce sont surtout les résultats des investissements des activités d'assurance qui ont tiré les profits, avec un bénéfice opérationnel en augmentation de 19,8 % à 1,484 milliard d'euros.Les revenus du groupe ont pour leur part augmenté de 2,4 % à 64,97 milliards de dollars.Sa trésorerie disponible a encore grossi, atteignant 128 milliards de dollars contre 122 milliards de dollars, trois mois plus tôt.Les rachats d'actions de Berkshire Hathaway sont cependant restés modestes, 695 millions de dollars, portant le total depuis le 1er janvier à 2,8 milliards de dollars."Compte tenu de l'escompte par rapport à la valeur intrinsèque à laquelle les actions de Berkshire Hathaway se négocient actuellement et de son important solde de trésorerie excédentaire, nous demeurons surpris que la société n'ait pas été plus agressive dans le rachat d'actions", a commenté UBS.