Bernard Loiseau : | Communiqué sur les comptes semestriels 2018

BERNARD LOISEAU S.A.

Société Anonyme au capital de 1 790 125 € Siège social : 2, rue d'Argentine 21210 SAULIEU 016 050 023 RCS DIJON

Place de cotation des actions : NYSE Alternext Paris

Code ISIN FR0000066961 - MNEMO ALDBL

Communiqué sur les résultats semestriels 2018

Publié le 26 octobre 2018

Le Conseil d'administration de Bernard Loiseau SA, réuni le 19 octobre 2018 sous la présidence de

Dominique Loiseau, a arrêté les comptes semestriels 2018.

Données consolidées (1) (en milliers d'euros) 1ersemestre 2018 1ersemestre 2017 Variation en % Chiffre d'affaires groupe 4 436 3 616 +23 Résultat net consolidé -268 -479 +44 30 juin 2018 31 décembre 2017 Variation en % Immobilisations corporelles nettes 13 266 13 310 0 Trésorerie et équivalents 1 069 1 322 -19 Actifs courants 2 660 3 145 -15 Capitaux propres 9 126 9 398 -3 Endettement financier 5 765 6 076 -5 Passifs courants 4 267 4 047 +5

(1) Les comptes semestriels n'ont pas été audités par les commissaires aux comptes, suite au transfert des actions Bernard Loiseau de NYSE Euronext vers NYSE Alternext depuis le 18 juillet 2011.

RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE DU GROUPE

Le premier semestre 2018 a été marqué par les principaux éléments suivants :

•la sortie du guide Michelin en février 2018 a confirmé le niveau d'excellence dans tous les établissements du groupe Bernard Loiseau, avec : - l'obtention de la première étoile au guide Michelin par le restaurant Loiseau Rive Gauche à Paris, - une première assiette Michelin pour le restaurant Loiseau des Sens, ouvert seulement en juillet 2017 à Saulieu,

- le maintien de la deuxième étoile au guide Michelin par le restaurant gastronomique du Relais Bernard Loiseau à Saulieu, rebaptisé restaurant La Côte d'Or,

- le maintien de la première étoile au guide Michelin par le restaurant Loiseau des Vignes, ouvert à Beaune en juillet 2007,

- le maintien de la première étoile au guide Michelin par le restaurant Loiseau des Ducs, ouvert à Dijon en juillet 2013.

•Un chiffre d'affaires du groupe en hausse de 23% sur le premier semestre 2018 par rapport au 30 juin 2017. En Bourgogne, le groupe affiche une progression de 22% grâce à la nouvelle activité de la Villa Loiseau des Sens, et de 30% à Paris pour le restaurant Loiseau Rive Gauche grâce à l'obtention de sa première étoile Michelin.

•Un résultat net déficitaire de -268 K€ au 30 juin 2018, contre un déficit de -828 K€ au 31 décembre 2017, et un déficit de -479 K€ au 30 juin 2017. Depuis l'ouverture de la Villa Loiseau des Sens en juillet 2017, tous les indices de fréquentation sont en augmentation constante mois après mois au Relais Bernard Loiseau, dont le taux d'occupation de l'hôtel qui a progressé de 4 points. La conquête de nouveaux clients et la fidélisation des clients du Relais Bernard Loiseau se sont sensiblement ressenties sur le premier semestre 2018, et continueront d'être actés compte tenu du prévisionnel du planning des réservations de l'hôtel, des deux restaurants et du spa à Saulieu.

Les investissements importants de la Villa Loiseau des Sens et de la chaufferie bois à Saulieu, avec le début d'amortissement de la Villa Loiseau des Sens en juillet 2017 pèsent sensiblement sur le compte de résultat du premier semestre 2018, avec une nouvelle activité qui démarre progressivement, et qu'il faut au moins deux ans pour atteindre le seuil de rentabilité.

PERSPECTIVES POUR L'ANNEE 2018

L'ouverture de la Villa Loiseau des Sens va permettre au groupe de pérenniser et mieux rentabiliser le navire amiral à Saulieu en :

•fidélisant la clientèle actuelle du Relais Bernard Loiseau, tout en augmentant la durée du séjour, avec l'ouverture de l'hôtel 7 jours/7 jours ;

•attirant une nouvelle clientèle en quête de bien-être, dans des destinations spa ;

•développant une activité séminaire haut de gamme, grâce au nouveau restaurant Loiseau des Sens très accessible pour la clientèle affaire, et aux nouvelles infrastructures du spa.

La diversification des activités du groupe, les investissements permanents pour garantir le niveau d'excellence, la stratégie de communication tant dans le domaine des relations publiques que dans celui des réseaux sociaux, ainsi que les différents axes de commercialisation permettront de faire face à une conjoncture économique particulièrement difficile.

Le groupe Bernard Loiseau continue de mettre en place des mesures de très bonne gestion: fermeture de deux jours par semaine de tous les établissements du groupe, ouverture de l'hôtel Relais et Châteaux et du spa Loiseau des Sens 7 jours sur 7, mise en place de nouveaux forfaits attractifs sur internet pour augmenter les taux d'occupation en semaine, et différentes mesures pour maîtriser les autres charges d'exploitation.

Toutes les mesures de bonne gestion et de promotion sont toujours poursuivies et devraient permettre de bien résister en cette période difficile et atteindre le seuil de rentabilité dans les deux ans.

Le chiffre d'affaires annuel 2018 serait en augmentation par rapport à 2017, compte tenu de l'ouverture de la villa Loiseau des Sens en juillet 2017, de l'obtention de la première étoile au guide Michelin par Loiseau Rive Gauche à Paris. Le résultat net annuel 2018 serait déficitaire compte tenu du poids des dotations aux amortissements à Saulieu, mais en nette amélioration par rapport à 2017.

Enfin, l'article 222-6 du règlement général de l'AMF précise que l'émetteur doit décrire les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice : les principaux risques du groupe Bernard Loiseau sont ceux inhérents à l'activité : ils sont directement liés à l'évolution de la fréquentation, qui elle-même dépend du contexte économique français et étranger.

A partir du 26 octobre 2018, veuillez retrouver l'ensemble des résultats financiers du 1ersemestre 2018 du groupe Bernard Loiseau sur le site Internet:

http://www.bernard-loiseau.com/fr/informations-financieres.html