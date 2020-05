Assemblée générale 2020 : toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées et deux nouveaux membres ont été élus

Après avoir ouvert la 22e Assemblée générale ordinaire de la BCBE, Antoinette Hunziker-Ebneter est revenue sur le déroulement inhabituel de l'assemblée : « Nous regrettons vivement d'avoir dû tenir l'Assemblée générale sans la présence de nos chers actionnaires. » Cette année, l'Assemblée générale s'est déroulée en petit comité. Elle s'est réunie au siège principal de la BCBE, à savoir celui de la Place Fédérale à Berne.

Armin Brun, CEO, a présenté les chiffres-clés de l'exercice 2019. « Le résultat de l'année 2019 est réjouissant. Le résultat opérationnel (hors facteurs ponctuels) a augmenté de 1,4 %, à 125,0 millions de francs et le bénéfice annuel de 1,5 %, à 142,9 millions de francs. Cette nouvelle hausse des produits et du bénéfice confirme la qualité de notre modèle d'affaires, fondé sur l'orientation client, la confiance et le développement durable.

Le refinancement et les liquidités de la BCBE restent supérieurs à la moyenne. Les prêts à la clientèle sont intégralement couverts par les fonds de la clientèle et par les prêts des centrales d'émission de lettres de gage. Le ratio de fonds propres globaux Bâle III a progressé pour s'établir à 19,5 %. Depuis sa transformation en société anonyme en 1998, la BCBE a versé au canton de Berne des dividendes, des impôts et d'autres indemnités dont la somme est supérieure à 2 milliards de francs.

Ayant transmis leurs instructions au représentant indépendant, les actionnaires ont voté et ont approuvé tous les points à l'ordre du jour. Pour ce qui est de l'emploi du bénéfice, l'augmentation du dividende de 0.40 franc, à 8.40 francs par action a été approuvée. Le montant de la distribution avoisine au total 78,3 millions de francs et sera versé le 18 mai 2020 (date ex-dividende : 14 mai 2020).

Ayant siégé douze ans au total au Conseil d'administration, Rudolf Stämpfli et Daniel Bloch ne peuvent se représenter pour un nouveau mandat. Leur grand engagement au cours de ces années a été fort apprécié. Les actionnaires ont nommé Danielle Villiger et Reto Heiz pour leur succéder. Les membres du Conseil d'administration suivants ont été réélus pour un an : Antoinette Hunziker-Ebneter (présidente), Gilles Frôté, Christoph Lengwiler, Annelis Lüscher Hämmerli, Pascal Sieber et Peter Wittwer. Le comité de rémunération se compose d'Antoinette Hunziker-Ebneter, de Peter Wittwer et de Gilles Frôté (nouveau). Les autres propositions soumises par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale ont également été acceptées à une large majorité.

Au regard des circonstances actuelles, Armin Brun déclare que « nombre de clients sont sévèrement touchés par la crise liée à la pandémie du coronavirus. Même durant un tel épisode, les clients peuvent compter sur l'aide de la BCBE ». La banque a annoncé à un stade précoce de la pandémie, soit avant même que la Confédération n'ait mis sur pied son programme de crédits transitoires, qu'elle ne laisserait pas tomber sa clientèle PME. À la mi-mars déjà, la BCBE a mis immédiatement une enveloppe financière de 50 millions de francs à la disposition des PME frappées par la crise liée au coronavirus (COVID-19). Celles-ci ont ainsi pu solliciter des crédits extraordinaires sans intérêt. Depuis le 26 mars dernier, plus de 2'200 demandes de Crédits COVID-19, cautionnés par la Confédération, ont été déposées par des PME clientes de la BCBE. À ce jour, la banque a versé 260 millions de francs dans le cadre de ce programme d'aide immédiate.

Au terme de la partie officielle, Antoinette Hunziker-Ebneter a annoncé que la prochaine Assemblée générale ordinaire devrait se tenir le 18 mai 2021 sur le site BERNEXPO : « nous nous réjouissons d'ores et déjà d'accueillir nos actionnaires au printemps prochain personnellement et en bonne santé. »