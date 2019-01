BCBE: nouvelle administratrice et nouveau membre de la direction

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de la Banque cantonale bernoise (BCBE) va proposer lors de sa prochaine assemblée générale du 14 mai la nomination en son sein d'Annelis Lüscher Hämmerli. Lors de sa réunion de mercredi, il a également élu Marcel Oertle à la direction générale à compter du 1er mars.

Actuellement responsable de la gestion des risques (CRO) auprès de l'assureur Swiss Life, Mme Lüscher Hämmerli y a exercé différentes fonctions dirigeantes depuis 2004, précise l'établissement cantonal jeudi dans un communiqué. Experte financière avérée, elle est titulaire d'un diplôme postgrade en finances décerné par l'EPFZ et l'Université de Zurich.

Responsable de la zone d'activité Nord - qui comprend Bienne, Lyss, le Jura bernois et Soleure - Marcel Oertle reprendra la direction du département Clientèle privée et entreprises, actuellement dirigé par Armin Brun, désigné fin novembre dernier comme directeur général (CEO) et président du comité de direction au 1er juillet, en remplacement de Hanspeter Rüfenacht.

La BCBE a par ailleurs indiqué que deux de ses administrateurs, Peter Siegenthaler et Jürg Rebsamen, ne pourront pas être candidats à leur réélection.

