Berner Kantonalbank : La BCBE a ouvert son nouveau centre de rencontre à Lyss

Entre juin 2019 et avril 2020, le siège de Lyss a été transformé en un centre de rencontre. Les conseillers ont continué à servir les clients durant cette phase de travaux mais, depuis le lundi 4 mai 2020, ils les reçoivent dans des locaux plus ouverts et plus modernes, situés au rez-de-chaussée du bâtiment. À présent, c'est au tour des locaux de l'étage supérieur d'être transformés. Non seulement le centre de rencontre est nouveau, mais il est aussi aménagé différemment et offre davantage de possibilités. « Nous pourrons désormais accorder encore plus de temps à nos clients, les accompagner et les conseiller davantage et, grâce à la collaboration que nous instaurerons avec divers partenaires, nous n'aborderons pas uniquement des thèmes financiers » déclare Verena Probst, responsable du siège et de la région de Lyss. Les collaborateurs se tiendront également à disposition des clients pour ce qui a trait aux services numériques, pour les aider à installer et à utiliser l'App BCBE et l'e-banking notamment. Ainsi, les activités de conseil s'en trouveront encore plus variées. Le centre de rencontre à Lyss est ouvert du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Les conseillers reçoivent les clients en semaine, sur rendez-vous, entre 7h00 et 19h00.

Ces dernières années, l'importance des opérations au guichet n'a cessé de diminuer ; aujourd'hui, l'accent est mis sur le conseil personnalisé et l'offre numérique. Cette évolution est prise en compte dans les nouveaux locaux de la BCBE de Lyss. Une attention particulière a été portée à l'exécution flexible et autonome des opérations bancaires. Dans la zone en libre-service, désormais accessible 24h/24, un bancomat permet non seulement de verser et de retirer des billets en francs suisses et en euros, mais aussi de verser des francs suisses en monnaie. Verena Probst et son équipe sont enchantés à l'idée de « travailler dans des locaux ouverts et modernes. » De plus, l'éclairage rend la zone clientèle « plus spacieuse et plus accueillante. »

Autre élément novateur : l'« atelier am lyssbach ». L'atelier accueillera régulièrement diverses manifestations telles que des séminaires tenus à midi portant sur divers sujets. « Nous souhaitons ainsi partager nos connaissances avec nos clients et leur offrir des prestations supplémentaires dans notre centre de rencontre », explique Verena Probst. En outre, les clients auront la possibilité de réserver ce local afin d'y organiser, gratuitement et en dehors des horaires d'ouverture du siège également, des séances ou des réunions d'association par exemple.

Au vu de la pandémie de coronavirus, l'inauguration du centre de rencontre sera organisée ultérieurement.