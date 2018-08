Berner Kantonalbank : Le siège de Schönried intégrera celui de Gstaad

Le siège de Schönried sera intégré à celui de Gstaad au 2 novembre 2018. À cette même date, Peter Plüss, le responsable du siège, partira à la retraite. La BCBE maintiendra les bancomats situés à Schönried.

Au 2 novembre 2018, le siège de la BCBE, sis à la Dorfstrasse 61 à Schönried, intégrera le siège de Gstaad, où les clients seront désormais pris en charge pour régler leurs affaires financières de nature privée ou commerciale. Peter Plüss, le responsable du siège de Schönried, prendra sa retraite à cette même date.

Le client d'aujourd'hui est mobile, il effectue ses opérations financières en ligne ou au moyen de l'App BCBE et retire des espèces aux bancomats. Le nombre d'opérations exécutées aux guichets du siège de Schönried a ainsi sensiblement diminué au cours des dernières années. Du reste, l'aménagement du site ne répond plus aux exigences actuelles et les travaux de transformation requis auraient occasionnés des coûts élevés. En outre, les entretiens-conseils avec la clientèle de gestion de patrimoine et la Clientèle entreprise se déroulent d'ores et déjà à Gstaad. Le bancomat restera en revanche disponible à l'extérieur du bâtiment de la banque à la Dorfstrasse.