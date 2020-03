La BC bernoise propose deux nouveaux administrateurs

Zurich (awp) - L'assemblée générale de la Banque cantonale bernoise (BCBE) du 12 mai prochain se verra proposer l'élection de Reto Heiz et Danielle Villiger au conseil d'administration. En raison de la limitation de la durée des mandats, Rudolf Stämpfli et Daniel Bloch devront quitter l'organe de surveillance après 12 ans de bons et loyaux services.

M. Heiz est, selon le communiqué publié vendredi soir par l'établissement cantonal, un spécialiste reconnu de la finance, avec une longue expérience au sein de l'institut, et qui connait bien l'économie régionale.

Danielle Villiger est aussi une experte financière reconnue, avec un large savoir de l'expertise économique et des conseils en fiscalité et économie.

uh/jb/rp/buc