La BCBE rachète un portefeuille hypothécaire à la Mobilière

Zurich (awp) - La Banque cantonale bernoise (BCBE) a annoncé jeudi soir la reprise au 1er janvier prochain du portefeuille hypothécaire family-net de la Mobilière, dont elle était jusqu'ici chargée de la gestion. Dans son communiqué, l'établissement cantonal précise que le portefeuille en question, constitué entre 2016 et 2018, se monte actuellement à 400 millions de francs suisses.

L'annonce intervient deux semaines après l'annonce d'une possible entrée de Postfinance sur le marché des crédits et des hypothèques. Hansruedi Köng, le patron du bras financier de la Poste, avait indiqué viser une part de marché à un chiffre en pourcent et s'intéresser aux affaires existantes.

Actuellement, le marché hypothécaire est estimé à près de 1000 milliards francs suisses. A fin juin, la BCBE comptait des prêts hypothécaires à hauteur de 21,2 milliards, en hausse de 2,4%.

