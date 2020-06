Moody's Analytics lance un outil d’analyse de sentiment vis-à-vis de l’actualité liée au COVID-19 0 04/06/2020 | 10:08 Envoyer par e-mail :

Coronavirus Pulse est accessible gratuitement à partir de la page web Moody's Coronavirus Effects, qui propose des études et des points de vue concernant les impacts de la pandémie sur l'économie et sur le crédit.



" Alors que la crise du coronavirus évolue, nous reconnaissons que des informations complètes et disponibles en temps réel sont indispensables pour les décideurs ", a déclaré Keith Berry, directeur général de Moody's Analytics Accelerator. " Coronavirus Pulse complète l'analyse quantitative en aidant plus efficacement les acteurs du marché à identifier des catégories de risques naissants dans les secteurs qu'ils surveillent. "



Coronavirus Pulse utilise l'apprentissage automatique et le traitement automatique du langage naturel pour trouver des articles de presse en langue anglaise liés au COVID-19 et pour identifier les entreprises, les catégories spécifiques aux secteurs et les évènements mentionnés dans chaque article. Il attribue ensuite le sentiment " article " et " crédit " à chaque actualité en appréciant le contexte général de l'article. Un sentiment " article " défavorable, neutre ou positif est attribué en fonction d'une approche qui saisit les risques de réputation, politiques, médicaux et macroéconomiques. Parallèlement, un sentiment " crédit " défavorable est attribué à chaque élément en fonction d'une approche développée pour être utilisée dans la solution Moody's Analytics Credit Sentiment Score, et qui identifie les risques liés au crédit.





