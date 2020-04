Berry Global : investit dans sa capacité d'extrusion-soufflage en réponse à la demande de masques faciaux dans la région EMEIA

Berry Global Group, Inc. (NYSE : BERY) a accéléré son investissement dans un autre actif spécialisé de fusion-soufflage pour produire des matériaux de filtration à haut rendement destinés aux marchés de l'EMEIA. Selon les prévisions actuelles, la production commerciale devrait démarrer au cours du trimestre de juin 2020.

Cet investissement vise à répondre à l'augmentation de la demande et à la croissance de la clientèle et sera axé sur des applications de premier ordre, telles que FFP2 (N95) et FFP3 (N99) pour les marchés des masques industriels et de la filtration de l'air des cabines. La nouvelle installation sera équipée de la technologie de charge exclusive de Berry pour offrir une efficacité de filtration et une chute de pression optimales à des poids de base plus faibles. Berry propose une offre unique, en fournissant des produits dans toutes les technologies et sur tous les marchés. Dans le cas présent, la société utilise ses ressources pour fournir le plus haut niveau d'approvisionnement dans toute l'Europe et au-delà.

En tant que plus grand fabricant de tissus non tissés et l'un des principaux fournisseurs d'emballages en plastique au monde, Berry fabrique des matériaux pour les grandes marques mondiales et les marques émergentes. Ces produits vont des matériaux pour les masques faciaux et les vêtements de protection des soins de santé aux emballages pour la conservation des aliments et les produits désinfectants, dont beaucoup ont vu la demande augmenter dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ces matériaux essentiels comprennent les tissus non tissés pour les masques faciaux et les respirateurs, qui bénéficieront tous deux de l'augmentation de la capacité mise en service.

"En tant que leader du marché dans ce secteur, nous avions prévu d'ajouter des capacités supplémentaires peu après la mise en service de notre dernier investissement en Asie. La possibilité de soutenir la lutte contre COVID-19 a accéléré notre décision", a déclaré Cedric Ballay, vice-président exécutif et directeur général de la division Santé, hygiène et spécialités pour Berry en Europe. "Notre réactivité sera bénéfique pour nos clients et nos communautés."

À propos de Berry

Berry Global Group, Inc. (NYSE:BERY), basée à Evansville, dans l'Indiana, s'est engagée dans sa mission de "Toujours progresser pour protéger ce qui est important" et est fière de s'associer à ses clients pour leur fournir des solutions de protection à valeur ajoutée qui sont de plus en plus légères et plus faciles à recycler ou à réutiliser. La société est un fournisseur mondial de premier plan d'une large gamme de produits innovants, rigides, flexibles et non-tissés, utilisés quotidiennement sur les marchés finaux des consommateurs et de l'industrie. Berry, une entreprise figurant au classement Fortune 500, emploie plus de 48 000 personnes et a généré un chiffre d'affaires net pro forma de 12,6 milliards de dollars au cours de l'exercice 2019, grâce à des activités qui s'étendent sur plus de 290 sites sur six continents. Pour plus d'informations, visitez le site web de Berry à l'adresse berryglobal.com.

