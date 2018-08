Bertelsmann confiant après un bénéfice net stable au 1er semestre

Francfort (awp/afp) - Le groupe de médias et d'édition Bertelsmann a affiché jeudi un bénéfice net quasi stable au premier semestre, à 501 millions d'euros (-0,2% sur un an), après un recul de 13% au premier trimestre.

De janvier à juin, le chiffre d'affaires du propriétaire de RTL, M6, de nombreux magazines comme Geo ou Gala et de la maison d'édition Penguin Random House, a progressé de 1,27% à 8,24 milliards d'euros, son "plus haut niveau depuis 11 ans", selon Bertelsmann.

Le groupe de Gütersloh note que des effets de changes négatifs liés à la faiblesse du dollar, qui ont déjà plombé le bénéfice entre janvier et mars, ont continué de peser sur le deuxième trimestre de l'année.

"Malgré les incertitudes liées au Brexit ou au conflit commercial, nous sommes confiants d'atteindre nos objectifs pour l'année", a commenté le patron de Bertelsmann, Thomas Rabe, cité dans un communiqué.

Le groupe a confirmé ses attentes d'une hausse du chiffre d'affaires et d'un bénéfice net au-dessus du milliard d'euros à fin décembre.

Depuis qu'il a pris les rênes du groupe familial en 2012, Thomas Rabe a lancé pour plus de quatre milliards d'euros d'investissements pour rattraper le retard pris dans le numérique et ouvrir davantage le groupe sur d'autres marchés que l'Allemagne.

Bertelsmann produit désormais de la musique, des formations en ligne et multiplie les titres de magazines spécialisés. Côté édition, après l'achat du géant britannique Penguin Random House, il a profité en 2017 des gros succès de librairie comme "Origine" de Dan Brown et "Wonder" de R.J Palacio.

Pour sa filiale spécialisée dans la relation client et le service après-vente à travers des centres d'appels, Arvato, qui compte près de 73.000 employés avec une présence dans 40 pays, le groupe allemand étudie toujours plusieurs "options stratégiques" et notamment la "vente intégrale ou partielle".

L'issue de ces réflexions est attendue d'ici la fin de l'année, précise Bertelsmann.

afp/rp