Bertelsmann confirme ses objectifs après un premier semestre record

Francfort (awp/afp) - Le géant allemand des médias et de l'édition Bertelsmann a vu son bénéfice opérationnel et chiffre d'affaires augmenter au premier semestre à des niveaux "record", tirés par Penguin Random House et la branche de services Arvato.

Le propriétaire de RTL, M6 et de nombreux magazines comme Geo ou Gala a affiché au premier semestre un résultat opérationnel (Ebitda) de 1,3 milliard d'euros (+20,6%), et un bénéfice net 502 millions d'euros (547 millions de francs suisses) contre 501 millions l'année passée.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,6% à 8,6 milliards d'euros.

"Becoming", l'autobiographie de Michelle Obama continue de tirer les ventes de Penguin Random House, avec au total plus de 11,5 millions d'exemplaires vendus dans 45 langues depuis sa publication.

Cette maison d'édition a vu son chiffre d'affaires progresser de 11,3% sur un an à 1,7 milliard d'euros, et son bénéfice d'exploitation Ebitda de 33% à 227 millions.

La filiale de services logistiques et financiers Arvato a vu son bénéfice opérationnel bondir de 50% à 263 millions d'euros, pour un chiffre d'affaire presque constant.

Sa filiale RTL Group, premier groupe audiovisuel européen, avait elle déjà annoncé mercredi un bénéfice net en hausse de 21% au premier semestre 2019 et confirmé ses objectifs annuels, tirés par ses activités numériques et livraisons de contenus.

Bertelsmann a également confirmé ses prévisions annuelles, avec un bénéfice net qui "dépassera pour la cinquième fois d'affilée le milliard", selon Bernd Hirsch, directeur financier, cité dans un communiqué.

