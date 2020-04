BERTRANDT : Kepler Chevreux déconseille le dossier

Données financières (EUR) CA 2020 943 M EBIT 2020 32,9 M Résultat net 2020 12,5 M Dette 2020 165 M Rendement 2020 2,75% PER 2020 27,8x PER 2021 11,2x VE / CA2020 0,54x VE / CA2021 0,48x Capitalisation 342 M Graphique BERTRANDT AKTIENGESELLSCHAFT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BERTRANDT AKTIENGESELLSCHA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 35,80 € Dernier Cours de Cloture 33,90 € Ecart / Objectif Haut 35,7% Ecart / Objectif Moyen 5,60% Ecart / Objectif Bas -11,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Dietmar Bichler Chairman-Supervisory Board Markus Ruf Head-Finance & Member-Management Board Horst Binnig Member-Supervisory Board Wilfried Sihn Member-Supervisory Board Marianne Weiß Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BERTRANDT AKTIENGESELLSCHAFT -39.79% 372 CINTAS CORPORATION -28.49% 20 020 TELEPERFORMANCE -11.04% 12 348 EDENRED -15.40% 10 297 INTERTEK GROUP PLC -19.28% 9 441 RENTOKIL INITIAL -13.20% 9 017