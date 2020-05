BEST BUY : a résisté

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Best Buy a réalisé au premier trimestre clos le 2 mai un bénéfice net en baisse de 40% à 159 millions de dollars, ou 61 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA a atteint 67 cents. Le consensus tablait sur 49 cents. Le chiffre d'affaires du distributeur de produits électroniques a reculé de 6,3% à 8,56 milliards. Wall Street visait 8,24 milliards. Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d'un an ont reculé de 5,3%. Le marché tablait sur une baisse de 8,6%.