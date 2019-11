BEST BUY : dévoile un troisième trimestre supérieur aux attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Best Buy a dévoilé des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre. Sur la période, le bénéfice par action ajusté du distributeur d'électronique grand public est ressorti à 1,13 dollar, ce qui est supérieur au consensus de 1,03 dollars. Le chiffre d'affaires est passé de 9,59 milliards de dollars à 9,76 milliards de dollars, ce qui est également supérieur au consensus de 9,70 milliards de dollars. Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 1,7%, dépassant les attentes de 1,3%.Concernant le quatrième trimestre, Best Buy prévoit un bénéfice par action ajusté de 2,65 à 2,75 dollars. Quant au chiffre d'affaires, il devrait se situer entre 14,75 milliards et 15,15 milliards de dollars. Le groupe table par ailleurs sur une croissance des ventes des magasins comparables de 0,5% à 3%.FactSet table de son côté sur un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars, une croissance des ventes des magasins comparables de 1,4 % et un BPA de 2,65 dollars.