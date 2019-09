Best Buy : Jefferies reste à l'achat sur la valeur

26/09/2019 | 14:25

L'analyste Jefferies confirme ce jour sa recommandation 'achat' sur le titre Best Buy, après avoir assisté cette semaine à une journée investisseurs organisée par le groupe.



'Best Buy a investi plus de 1 milliard de dollars dans les technologies de la santé et le ton de la direction suggère que de nouveaux partenariats alimenteront la croissance (...). Nous pensons que la gamme étendue de technologies de la santé et les succès remportés dans la commercialisation de la surveillance des patients contribueront à faire grimper les multiples profits de Best Buy et que la société a gagné du terrain auprès des compagnies d'assurance', apprécie Jefferies.



Jefferies confirme ainsi son objectif de cours de 80 dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.