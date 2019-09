Best Buy : de quoi être en pleine forme, selon Jefferies

06/09/2019 | 14:29

L'analyste Jefferies confirme ce jour sa recommandation “Achat” sur le titre Best Buy, appréciant les perspectives qui s'ouvrent pour le groupe américain depuis sa décision de proposer du matériel de remise en forme.



“Notre enquête annuelle portant sur le domaine du fitness offre des données intéressantes suite à l'entrée de Best Buy sur le marché du matériel de remise en forme. Nous notons que 55% de nos répondants ont participé à des séances d'entraînement à domicile l'année dernière, contre 45% lors de l'enquête de l'année précédente. En outre, 66% des personnes interrogées ont déclaré être disposées à acheter des vélos, des tapis roulants et des machines à ramer à commande numérique chez Best Buy, soulignant ainsi l'espace disponible pour l'entreprise. De plus, les données démographiques de ces répondants impliquent que ces derniers pourraient être de nouveaux clients”; apprécie Jefferies.



Le broker confirme au passage son objectif de cours de 80 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.