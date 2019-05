Best Buy : résultats solides, mais Wedbush reste neutre

24/05/2019 | 13:58

L'analyste Wedbush annonce ce jour maintenir sa recommandation neutre sur le titre du groupe Best Buy, malgré une publication de résultats 'solides'.



'Best Buy semble avoir opté pour la bonne formule pour une croissance à long terme. Nous félicitons Best Buy pour ses nombreuses réalisations, notamment la réalisation des objectifs financiers difficiles qu'elle s'est fixés année après année', indique Wedbush.



Néanmoins, le broker se dit toujours préoccupé par la concurrence d'Amazon, l'empêchant de revoir à la hausse sa recommandation. Wedbush confirme au passage son objectif de cours de 71 dollars, à comparer à un cours actuel inférieur à 66 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.