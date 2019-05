BEST BUY : confirme ses perspectives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Best Buy a affiché, au titre de son premier trimestre, un bénéfice par action ajusté de 1,02 dollar, en progression de 24,4% par rapport à l’année précédente. Celui-ci ressort supérieur aux attentes du marché de 87 cents par action. Pour sa part, le chiffre d’affaires atteint 9,14 milliards de dollars, en hausse de 1,1%, en ligne avec les attentes. Concernant l’ensemble de l’exercice, Best Buy a confirmé ses perspectives. Ainsi, le groupe anticipe un bénéfice par action ajusté compris entre 5,45 et 5,65 dollars ainsi qu'un chiffre d’affaires entre 42,9 milliards et 43,9 milliards de dollars.