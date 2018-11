BEST BUY : dépasse les attentes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Best Buy a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net en hausse de 16% à 277 millions de dollars, ou 99 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA du vendeur américain de matériel électronique grand public est ressorti à 93 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 9,59 milliards. Les analystes tablaient sur un BPA, hors éléments exceptionnels, de 85 cents et sur un chiffre d'affaires de 9,57 milliards. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an ont grimpé de 4,3%, alors que le consensus visait +3,5%.Pour le trimestre en cours, Best Buy prévoit désormais un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 2,48 et 2,58 dollars et sur un chiffre d'affaires compris entre 14,4 et 14,8 milliards. Les ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an sont attendues de stables à +3%.FactSet attend un BPA de 2,58 dollars, un chiffre d'affaires de 14,67 milliards et des ventes dans les boutiques ouvertes depuis plus d'un an en hausse de 1,7%.