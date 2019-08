BEST BUY : dévoile un deuxième trimestre mitigé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Best Buy a dégagé, au titre de son deuxième trimestre, un bénéfice net de 238 millions de dollars ou 89 cents par action, contre 244 millions ou 86 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,08 dollar, supérieur au consensus de 99 cents. Le chiffre d’affaires sur la période s’est établi à 9,54 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 9,38 milliards de dollars du deuxième trimestre 2018. Il ressort inférieur aux prévisions de 9,55 milliards de dollars."Pour le deuxième trimestre, nous enregistrons une croissance du chiffre d'affaires comparable de 1,6 %, en plus d'une très forte croissance de 6,2 % l'an dernier ", a commenté Corie Barry, PDG de Best Buy.Le groupe a par ailleurs révisé ses perspectives pour l'exercice en cours.Il vise désormais une fourchette cible de bénéfice par action ajusté allant de 5,60 à 5,75 dollars contre une précédente de 5,45 et 5,65 dollars.De plus, il vise désormais un chiffre d'affaires de 43,1 milliards à 43,6 milliards dollars, comparativement aux prévisions antérieures de 42,9 milliards à 43,9 milliards dollars.