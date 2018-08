BEST BUY : les profits sont supérieurs aux anticipations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le distributeur spécialisé dans les produits électroniques grand public Best Buy a présenté des résultats meilleurs qu'attendu. Au deuxième trimestre, clos début août, le groupe a enregistré un bénéfice net de 244 millions de dollars, soit 86 cents par action, à comparer avec un bénéfice net de 209 millions de dollars, soit 67 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 91 cents, soit 8 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters.Le chiffre d'affaires a augmenté de 4,9% à 9,37 milliards de dollars alors que Wall Street visait 9,28 milliards de dollars. A surface comparable, les ventes ont augmenté de 6,2% contre une prévision de marché de +3,8%. Ses revenus en ligne ont cependant fortement ralenti, passant de +31,2% l'année dernière à +10,1% cette année.Fort de ses bons résultats, le directeur financier, Corie Barry, a relevé les objectifs annuels. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 4,95 et 5,10 dollars contre de 4,80 à 5 dollars auparavant pour des ventes à surface comparable en progression de 3,5% à 4,5%. Ces dernières étaient anticipées auparavant au mieux en augmentation de 2%.