Best Buy : La valeur du jour à Wall Street - BEST BUY enregistre un solide premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Best Buy recule de 4,41% à 66,15 dollars à Wall Street, après avoir averti, selon des sources de presse, que tout nouveau relèvement des tarifs douaniers américains sur les importations chinoises entrainera des hausses de prix, qui seront ressenties par les consommateur américains. Une annonce qui vient éclipser un solide premier trimestre. Sur la période, le groupe a affiché un bénéfice par action ajusté de 1,02 dollar, en progression de 24,4% par rapport à l’année précédente. Celui-ci ressort supérieur aux attentes du marché de 87 cents par action.Pour sa part, le chiffre d'affaires atteint 9,14 milliards de dollars, en hausse de 1,1%, en ligne avec les attentes."Le premier trimestre a été un trimestre solide et un bon début d'année ", s'est félicité Hubert Joly, président et chef de la direction de Best Buy."Nous avons enregistré une croissance du chiffre d'affaires comparable dans le haut de la fourchette de nos prévisions et réalisé une rentabilité supérieure aux attentes. En plus de ces solides résultats financiers, nous avons continué à faire des progrès significatifs dans la mise en œuvre de notre stratégie Best Buy 2020 afin d'enrichir nos vies grâce à la technologie et de développer davantage notre différenciation concurrentielle ", a-t-il ajouté.Concernant l'ensemble de l'exercice, Best Buy a confirmé ses perspectives malgré ses commentaires au sujet des tarifs douaniers.Le groupe table ainsi sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,45 et 5,65 dollars ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 42,9 milliards et 43,9 milliards de dollars.