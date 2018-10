Best Buy : nomme une femme au conseil d'administration

04/10/2018 | 13:57

La chaîne américaine d'électronique grand public Best Buy a annoncé que Cindy Kent, une dirigeante de l'industrie pharmaceutique, avait été nommée à son conseil d'administration, avec effet immédiat.



Cindy Kent a récemment occupé le poste de président et directeur général de l'unité de prévention des infections du groupe américain 3M.



Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé et a travaillé pour le fabricant d'appareils médicaux Medtronic et la société biopharmaceutique Eli Lilly, a déclaré Best Buy.



