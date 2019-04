Best Buy : nouvelle directrice générale en juin

15/04/2019 | 13:43

Best Buy fait part de la nomination de Corie Barry, actuellement directrice financière et de la transformation stratégique, comme prochaine directrice générale et membre du conseil après l'assemblée générale des actionnaires qui doit se tenir le 11 juin.



Elle prendra alors la succession de l'actuel PDG de la chaine américaine d'électronique grand public, Hubert Joly, qui conservera néanmoins après cette date les fonctions de président exécutif du conseil d'administration.



Pour mémoire, Hubert Joly a rejoint Best Buy en 2012 et y a engagé avec succès un plan de transformation pour améliorer la satisfaction clients, gagner des parts de marchés, accélérer la croissance des ventes en comparable et accroitre les marges.



