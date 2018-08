Best Buy : relèvement d'objectifs annuels

28/08/2018 | 13:45

Best Buy relève ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté (non GAAP) entre 4,95 et 5,10 dollars, et non plus entre 4,80 et cinq dollars, pour des ventes en croissance comparable entre 3,5% et 4,5%, et non plus entre 0 et 2%.



Sur son deuxième trimestre comptable, la chaîne d'électronique grand public a vu son BPA ajusté s'accroitre de 32% à 91 cents, soit neuf cents au-dessus du consensus, pour une marge opérationnelle ajustée en hausse de 0,2 point à 3,8%.



A près de 9,4 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe basé à Minneapolis a augmenté de 4,9%, dont une croissance de 6,2% en données comparables, croissance tirée en particulier par une hausse de 10,1% des ventes en ligne.



